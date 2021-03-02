مصرع شخصين وإصابة 12 فى 4 حوادث طرق متفرقه بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

شهدت محافظة المنيا اليوم الثلاثاء وقوع 4 حوادث سير متفرقه بمراكز بني مزار وديرمواس وأبوقرقاص ومدينة المنيا الجديدة، أسفرت عن مصرع 2 وإصابة 12 آخرين، فيما جري إخماد حريق محدود بجوار هيئة البريد بمدينة المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية الشيخ فضل، بمركز بني مزار، ما أسفر عن مصرع 2 وإصابة 3.

كما أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل بآخر بطريق فرعي بقرية أسمو العروس بمركز دير مواس.

وأصيب 3 نتيجة وقوع حادث تصادم ميكروباص بتوك توك بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن بمركز أبوقرقاص.

كما أصيب طالبان سقطا أمام الحي المتميز بالمنيا الجديدة، وتم نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات العامة، وتحررت محاضر بالوقائع.

وفى سياق آخر سيطر رجال الدفاع المدني في مدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، على حريق، اندلع بجوار هيئة البريد، وتبيّن أنه نشب في كمية من الحلف والهيش.

وتلقى مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، باندلاع حريق بجوار فرع هيئة البريد.

انتقلت أجهزة الأمن، ورجال الدفاع المدني إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة عليه، وتبيّن أنه اندلع في كميات من الحلف والهيش بجوار مبنى فرع هيئة البريد، ولم يسفر عن أية خسائر بشرية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.