مستشار رئيس الوزراء يتابع مشروعات "حياة كريمة" بمركز الشهداء فى المنوفية .. صور

المنوفية - محمد فتحى

كلف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المحاسب مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء بمرافقة اللواء هشام السوداني، مستشار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مشروعات حياة كريمة، حيث تضمنت الجولة المرور على مشروعات الصرف الصحي بشمياطس ومحطة الرفع بكفر السوالمية ومحطة الرفع بكفر الشبع ومحطة الرفع بإبشادى ومحطة المعالجة بدراجيل.

كما تم المرور على أعمال تركيب خط الغاز الرئيسي الشهداء دراجيل، واختتم الجولة بمتابعة الخطط بمجلس المدينة، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية مبادرة " حياة كريمة" لتطوير قري الريف تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الإجتماعية والأوضاع الاقتصادية وتحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد استقبل منذ عدة أيام وفد مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة "حياة كريمة " والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث إنه من المقرر تطوير 81 قرية ريفية بنطاق مركزي الشهداء وأشمون للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري ولتحقيق تنمية مستدامة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية عقد اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام السوداني مستشار رئيس الوزراء لمتابعة المشروعات والدكتور هشام الهلباوي مستشار وزير التنمية المحلية والمشرف العام علي تطوير القري المصرية والوفد المرافق لهما إجتماعاً لبحث أخر المستجدات والتجهيزات النهائية لبدء العمل في تنفيذ مشروع مبادرة " حياة كريمة " علي أرض الواقع، ووكيل وزارة الزراعة، رئيس قطاع الكهرباء، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، مدير عام الشركة المصرية للاتصالات، مدير مركز معلومات المرافق بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمدينتي الشهداء وأشمون، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام .

فى بداية الاجتماع، أكد اللواء هشام السوداني علي ضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات الحكومية وتكاتف جميع الجهود لتذليل كافة المعوقات لبدء تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من أجل النهوض بحياة المواطنين وبناء الإنسان المصري ، فضلاً عن تغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة لأهالي القرى.

وفي كلمته، قدم الدكتور هشام الهلباوى الشكر للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وجميع القيادات التنفيذية وفرق العمل بالمحافظة علي الجهود المكثفة التي تمت خلال الفترة الماضية علي مدار شهر ونصف في ما تم إعداده من دراسات وخطط علي أرض الواقع من أجل تحديد الأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مؤكداً أنه سيتم البدء كمرحلة أولي بإنشاء 4 مجمعات تنموية بالوحدة المحلية بشما التابعة لمركز أشمون، و 4 مجمعات تنموية أخري بالوحدة المحلية بكفر عشما بنطاق مركز الشهداء وتحتوي تلك المجمعات علي ( مجمع أمني ، مجمع صحي ، مجمع زراعي ، مجمع مصالح ) لتقديم خدمات مميزة للمواطن الريفي.

ذلك بالإضافة إلى أنه من الممكن إنشاء مجمع للصناعات الحرفية للقري التي تشتهر بالصناعات الحرفية الصغيرة ، مشيراً إلى أنه من ضمن أولويات التنفيذ إنشاء " سكن كريم " ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " للأسر الأكثر احتياجاً والمضارين من موجه السيول وذلك وفق للاشتراطات مع ضرورة ترتيب أماكن بديلة لإقامة الأسر المستفيدة من هذه المشروعات مؤقتاً ، مؤكداً علي ضرورة تذليل كافة المعوقات لتسهيل إجراءات تنفيذ الأعمال .

ومن جانبه، أكد السكرتير العام للمحافظة علي ضرورة بدء معدات التشغيل في تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من خلال تنفيذ خط رئيسي للغاز الطبيعي بالوحدة المحلية بشما وسرعة الانتهاء منه حتي يتسني للهيئة الهندسية ببدء العمل بالقرية، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية لمركزى أشمون والشهداء بتسليم المساحات ومواقع تنفيذ المجمعات التنموية لأعضاء الهيئة للهندسية للبدء في تنفيذ وإنشاء الـ 4 مجمعات تنموية لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة واستهداف أكبر عدد من المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم .

كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للبدء فوراً في تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات لسرعة انجاز المهام وتحقيق نسب انجاز مرضية علي أرض الواقع.



مستشار رئيس الوزراء خلال تفقده لمواقع مبادرة حياة كريمة فى المنوفية



مستشار رئيس الوزراء خلال تفقده لمواقع مبادرة حياة كريمة فى المنوفية