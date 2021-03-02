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مستشار النمسا: نخوض محادثات مع موسكو حول إمكانية شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:46 م
مستشار النمسا: نخوض محادثات مع موسكو حول إمكانية شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسى لقاح كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلن مستشار النمسا سيباستيان كورتس، أن بلاده تخوض محادثات مع موسكو حول إمكانية شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي أو التعاون في تصنيعه في حال تبنيه من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مستشار النمسا، إنه بحث موضوع لقاح سبوتنيكعبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أنه على اتصال مع السفير الروسي والشركات الروسية المعنية بتصنيع هذا اللقاح.

وأوضح مستشار النمسا، أن الحديث يدور عن موضوعين أولهما احتمال شراء اللقاح في حال إعطاء وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها، وثانيهما هو التعاون المحتمل في التصنيع.


النمسا

موسكو

كورونا

كوفيد 19

لقاح سبوتنيك V

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