مستشار النمسا: مستعدون لتصنيع "سبوتنيك V" حال موافقة وكالة الأدوية الأوروبية

فيينا /أ ش أ/

أعلن مستشار النمسا سيباستيان كورتس، أن بلاده تخوض محادثات مع موسكو حول إمكانية شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسى أو التعاون فى تصنيعه فى حال تبنيه من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

وقال كورتس - فى مؤتمر صحفى أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - إنه بحث موضوع "لقاح سبوتنيك V" عبر الهاتف مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كما أنه على اتصال مع السفير الروسى والشركات الروسية المعنية بتصنيع هذا اللقاح.

وأضاف: " دار الحديث حول موضوعين أولهما احتمال شراء اللقاح فى حال إعطاء وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها، وثانيهما هو التعاون المحتمل فى التصنيع".

من جانبه، قال السفير الروسى لدى فيينا، دميترى لوبينسكى، إنه زار مكتب المستشار النمساوى لمناقشة مجمل القضايا المتعلقة بإمكانية توريدات لقاح "سبوتنيك V" إلى النمسا وتنظيم تصنيعه فى أراضى البلاد من قبل الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة (المعنى بتوريدات اللقاح إلى دول أجنبية)، إلى جانب بحث إمكانية مصادقة وكالة الأدوية الأوروبية عليه.

وفى 26 فبراير، أعلن الكرملين - فى بيان - أن الرئيس الروسى تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار النمساوي، بحث الطرفان خلاله إمكانية تصدير لقاح "سبوتنيك V" إلى فيينا، وآفاق التعاون بين البلدين فى إنتاجه المشترك، ضمن مناقشة الزعيمين موضوع مكافحة جائحة كورونا.