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مساعد وزير الخارجية الأمريكى: يجب إشراك واشنطن خلال أى مفاوضات مع إيران

الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:43 م
مساعد وزير الخارجية الأمريكى: يجب إشراك واشنطن خلال أى مفاوضات مع إيران إيران وأمريكا
كتب أحمد عرفة

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قال ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى، إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تعى خطورة البرنامج الصاروخي لإيران ولكنها لن تناقشها الآن، موضحا أن على إدارة بايدن عدم الخضوع لأى ضغوط إيرانية مرتبطة بالمهل الزمنية.

 

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، خلال حواره مع قناة العربية الحدث، أنه يجب إشراك حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة خلال أي مفاوضات مزمعة مع إيران.

 

ولفت مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إلى أن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة هم أكبر ضحايا الإرهاب الإيراني بعد الاتفاق النووي.

 

وفى وقت سابق أوضح ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، لشئون الشرق الأدنى، أن واشنطن أقدمت على شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب لمنع حدوث مجاعة في اليمن، واصفا الحوثيين بـ"المنظمة الإرهابية" التى تعمل مع الحرس الثورى الإيراني.

 


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