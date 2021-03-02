مسؤول أمريكى: تركيا تقوم بالكثير من الخطوات غير الإيجابية بدول المنطقة

كتب سمير حسنى

قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، لشئون الشرق الأدنى، إن تركيا تقوم بالكثير من الخطوات غير الإيجابية بدول المنطقة ما شكل تحد للإدارة الأمريكية.

وعن الوضع فى ليبيا، أضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكى، في مقابلة بقناة العربية، إن الميليشيات المسلحة الأجنبية هناك تمثل أكبر تحد يواجه المجتمع الدولى، مشددا على رفض بلاده لوجود قواعد تركية وروسية دائمة في ليبيا، مضيفا: لا نريد للروس أيضا إقامة قواعد في الضفة الجنوبية للناتو"

ودعا مساعد وزير الخارجية الأمريكى، إلى احترام قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.