مسؤول أمريكى: إسرائيل ستقوم بضربات استباقية لمنع إيران من تطوير سلاح نووى

كتب سمير حسنى

أوضح ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، لشئون الشرق الأدنى، أن واشنطن أقدمت على شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب لمنع حدوث مجاعة في اليمن، واصفا الحوثيين بـ"المنظمة الإرهابية" التى تعمل مع الحرس الثورى الإيراني.

واتهم "شينكر" في مقابلة مع قناة العربية اليوم الثلاثاء، إيران بتصعيد وتيرة الهجمات الصاروخية الحوثية والطائرات المسيرة ضد السعودية، مشيرا إلى أن طهران تريد العودة إلى طاولة المفاوضات الخاصة بالملف النووي بهدف الحصول على الأموال.

وقال المسؤول الأمريكي، في حال اقتربت إيران من امتلاك سلاح نووي إسرائيل ستمنعها بشكل أحادي.. إسرائيل ستقوم بضربات استباقية لمنع إيران من تطوير السلاح النووي.

وأشار إلى أن إدارة أوباما حصرت اهتمامها بالملف النووي لإيران ولم تطرح البرنامج الصاروخي.