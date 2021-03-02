اليوم السابع
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مرشح بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة يؤكد تركيزه على جهود إيران لتفادى العقوبات

الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:06 ص
مرشح بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة يؤكد تركيزه على جهود إيران لتفادى العقوبات الرئيس الأمريكى جو بايدن
رويترز

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أكد والي أدييمو، مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة، على التزامه بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران وروسيا ودول أخرى تطبيقا صارما.

وفي ردود مكتوبة على أسئلة من أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، قال أدييمو إنه يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف إنه سيرقب بعناية "أي جهود إيرانية للتهرب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي" لتمويل الأنشطة الإرهابية، وأنه سيستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم.

 

 


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