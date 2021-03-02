مدير مرفق بنى سويف: رفع الكفاءة الفنية لأطقم الإسعاف

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، إنه يتم المتابعة الميدانية لأطقم مرفق إسعاف بنى سويف، مشيرا إلى أنه يتم رفع الكفاءة الفنية للأطقم الطبية.

وأضاف مرفق إسعاف بنى سويف، لـ"اليوم السابع" إننا نقوم بنوعين من التدريب للأطقم الطبية الأول من خلال الدورات التدريبية والورش الفنية التى تعقد داخل قاعات الاجتماعات والتدريب الثانى من خلال التدريب الميداني وعلى رأس العمل ومرور المشرفين وتواجدهم الميداني على تدريبيهم.

وتابع مدير مرفق إسعاف بنى سويف بالنسبة لحالات كورونا يتم تعقيم وتطهير لكافة سيارات الإسعاف المشاركة في نقل الحالات سواء ايجابية أو مشتبه في إصابتها عقب عودتها حيث يتم غسيل السيارة من كافة الجوانب بالخارج ويقوم مسئول مكافحة العدوى بتعقيمها من الداخل بمادة الكلور ويتم ترك السيارة لمدة ساعة للتهوية.