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مخه آلة حاسبة".. حكاية شاب عبقرى يحسب أى حسبة معقدة فى ثوان.. فيديو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:29 ص
مخه آلة حاسبة".. حكاية شاب عبقرى يحسب أى حسبة معقدة فى ثوان.. فيديو تركيب صورة
الشرقية - إيمان مهنى

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أجرى"اليوم السابع"، بث مباشر، مع مصطفى محمد، طالب بدبلوم التجارة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لديه موهبة فى سرعة إجراء العمليات الحسابية بدون إستخدام ألة حاسبة.

وقال مصطفى 19سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى التجارى بمحافظة الشرقية، أنه يقوم ببيع المناديل بعد انتهاء اليوم الدراسى، ولديه موهبة إجراء العمليات الحسابية دون إستخدام الآلة الحاسبة مشيرا إلى أنه تعرف على موهبتة من خلال إجراء العمليات الحسابية فى دراسته دون إستخدام الآلة الحاسبة.  

وقال مصطفى، أنه يخرج للعمل بعد إنتهاء اليوم الدراسى لمساعدة والده الذى كان يعمل فى المعمار وتعرض لحادث سقوط من علو، وكذلك لكى يقوم بالإنفاق على شقيقاته الثلاثة، وكذلك مصاريفه الشخصية.

وأجرى مصطفى، مجموعة من العمليات الحسابية تصل قيمتها إلى مليارات دون إستخدام آلة حاسبة.

 


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