اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يعلن إنهاء تطوير مسار العائلة المقدسة بتل الفرما

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:50 ص
محافظ شمال سيناء يعلن إنهاء تطوير مسار العائلة المقدسة بتل الفرما اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
كتب على عبد الرحمن

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استعرض اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعمال التطوير التي شهدتها منطقة تل الفرما التاريخية بشمال سيناء، في إطار مشروع مسار العائلة المقدسة ، وذلك بعد الدعم المادي المقدم للمحافظة بمبلغ 6 ملايين جنيه للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية.
 
وشهدت الأعمال رصف الطريق المؤدى إلى تلك النقطة المهمة من نقاط المسار بطول 4 كم وإنارتها وتشجيرها وتوصيل خط للمياه العذبة لها وإقامة لوحات إرشادية ومظلات لاستراحة الزائرين وتحسين مستوى الخدمات وإنشاء سور يحيط بالمناطق الأثرية، ورفع كفاءة الطرق الداخلية المؤدية إلى كنائس تل الخزان ومدينة الفرما بطول 5.5 كم. 
 
وقال محافظ شمال سيناء، إنه تم الانتهاء تنفيذ الأعمال المطلوبة بنسبة 100%. 
 
واستعرض شوشة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم، وآخر مستجدات تطوير الطرق الداخلية وتوسعة الطرق الحالية بالمحافظة ومشروعات البنية الأساسية وإنشاء عدد من المحاور الجديدة ، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يخدم عملية التنمية الجارية فى سيناء .
 
وتم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة، وضرورة استمرار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير سبل الحياة لأهالي سيناء، ودفع جهود التنمية على أرض المحافظة ، ومتابعة التطوير الجارى لمدينة العريش وظهورها بالصورة الحضارية .
 
كما تم استعراض جهود تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق قرارات الدولة بكل حزم للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ، حيث أكد أهمية استمرار جهود الجهات المعنية بالمحافظة فى هذا الشأن ، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم .
 
فيما تم متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فى تنفيذ خطة التنمية الشاملة فى سيناء خاصة ما يتعلق بإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات فى سيناء، فضلاً عن العمل على الارتقاء بمستوى كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين هناك، لاسيما فى قطاع البنية الاساسية، وهو ما يسهم أيضا فى توفير المزيد من فرص العمل لأهالى سيناء.
 
واستعرض اللواء محمد عبدالفضيل شوشة جهود المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيء وسقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، ومتابعة جهود إنشاء التجمعات البدوية والتنموية بالمحافظة وتوصيل المرافق الخدمية المطلوبة لها لتسليمها للمواطنين وفقاً للمخططات المعدة لذلك مع ضمان تقديم أفضل الخدمات وتوفير البنية الأساسية اللازمة، بالإضافة إلى جهود توفير فرص عمل لأبناء شمال سيناء وحل مشكلة البطالة  ورفع المستوى الاقتصادي للعديد من الأسر على مستوى المحافظة وتشجيع القطاع الخاص لإقامة المشروعات واستفادة الشباب بتنفيذ المشروعات الإنتاجية.

محافظة شمال سيناء

مسار العائلة المقدسة

تل الفرما

تطوير مسار العائلة المقدسة

اخبار مصر اليوم

اليوم السابع بلس

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