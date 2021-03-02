اليوم السابع
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محافظ سوهاج يسلم تروسيكل لوالد فتاة من ذوى الهمم لإيجاد مصدر دخل.. صور

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:46 م
محافظ سوهاج يسلم تروسيكل لوالد فتاة من ذوى الهمم لإيجاد مصدر دخل.. صور محافظ سوهاج يسلم التروسيكل
سوهاج محمود مقبول

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سلم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تروسيكل لوالد الفتاة "كريمة" من ذوى الاحتياجات الخاصة لمساعدتها في إيجاد مصدر رزق بقريته ليتمكن من رعاية أسرته، بحضور الدكتور محمد عبد الهادى المشرف العام على ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، ومحمد أبو العجب مسئول ذوي الإعاقة بالديوان العام .

يذكر أن محافظ سوهاج، قد استقبل في وقت سابق الفتاة "كريمة" من ذوى الاحتياجات الخاصة ووالدها بمكتبه، واستمع إلى مطالبها، حيث تم دمجها بالتعليم المجتمعي، وتوفير كرسي متحرك، وإعادة تأهيل جزء من منزلها بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة، وطالبت الفتاة بتوفير مصدر دخل مناسب لوالدها، حيث تم اليوم منحه التروسيكل كمشروع صغير يساعده على توفير متطلبات المعيشة.

 

المحافظ يسلم تروسكل لحالة انسانية (2)
 تروسكل 
 
المحافظ يسلم تروسكل لحالة انسانية (3)
المحافظ يسلم التروسكل

محافظ سوهاج

ذوى الاحتياجات الخاصة

اخبار سوهاج

محافظة سوهاج

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