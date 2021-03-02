محافظ سوهاج يسلم تروسيكل لوالد فتاة من ذوى الهمم لإيجاد مصدر دخل.. صور

سوهاج محمود مقبول

سلم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تروسيكل لوالد الفتاة "كريمة" من ذوى الاحتياجات الخاصة لمساعدتها في إيجاد مصدر رزق بقريته ليتمكن من رعاية أسرته، بحضور الدكتور محمد عبد الهادى المشرف العام على ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، ومحمد أبو العجب مسئول ذوي الإعاقة بالديوان العام .

يذكر أن محافظ سوهاج، قد استقبل في وقت سابق الفتاة "كريمة" من ذوى الاحتياجات الخاصة ووالدها بمكتبه، واستمع إلى مطالبها، حيث تم دمجها بالتعليم المجتمعي، وتوفير كرسي متحرك، وإعادة تأهيل جزء من منزلها بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة، وطالبت الفتاة بتوفير مصدر دخل مناسب لوالدها، حيث تم اليوم منحه التروسيكل كمشروع صغير يساعده على توفير متطلبات المعيشة.



تروسكل