محافظ دمياط تتابع امتحانات الصفين الثانى الثانوى والسادس الابتدائى وسنوات النقل

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سير عملية الامتحانات الإلكترونية التى أداها طلاب الصف الثاني الثانوى اليوم بمادتى الأحياء والفلسفة والمنطق، إذ تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحانات بالمواعيد المحددة بنسبة 99.9%.

كما اطمأنت المحافظ على انتظام سير عملية الامتحانات المجمعة لطلاب الصف السادس الابتدائي وسنوات النقل بعدد 35 مدرسة بالتعليم الفنى، والتى تتم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة حفاظا على سلامة الطلاب.

أكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم أنه يتم متابعة العملية الامتحانية اولا بأول، من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المديرية، مؤكدًا أنه لم يتم تلقى أية شكاوى خاصة بسير الامتحانات.