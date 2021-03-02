اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تتابع امتحانات الصفين الثانى الثانوى والسادس الابتدائى وسنوات النقل

الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:27 م
محافظ دمياط تتابع امتحانات الصفين الثانى الثانوى والسادس الابتدائى وسنوات النقل الامتحانات
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سير عملية الامتحانات الإلكترونية التى أداها طلاب الصف الثاني الثانوى اليوم بمادتى الأحياء والفلسفة والمنطق، إذ تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحانات بالمواعيد المحددة بنسبة 99.9%.

كما اطمأنت المحافظ على انتظام سير عملية الامتحانات المجمعة لطلاب الصف السادس الابتدائي وسنوات النقل بعدد 35 مدرسة بالتعليم الفنى، والتى تتم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة حفاظا على سلامة الطلاب.

أكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم أنه يتم متابعة العملية الامتحانية اولا بأول، من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المديرية، مؤكدًا أنه لم يتم تلقى أية شكاوى خاصة بسير الامتحانات.

 

 


دمياط

اخبار دمياط

التربية والتعليم تعليم دمياط

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة