محافظ دمياط تبحث استكمال مشروعات الصرف الصحى وخط المياه الناقل

دمياط _ معتز الشربينى

ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص ببعض المشروعات بقطاع الصرف الصحي وخط المياه الناقل الجارى تنفيذهم من خلال شركة المقاولون العرب.

جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم الثلاثاء مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس رمزى محمود رئيس قطاع شمال الدلتا بشركة المقاولون العرب، وأميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومتولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، وطارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل، ويسرى نصير، نائب مدير فرع شركة المقاولون العرب والمشرف على مشروعات دمياط، وسميح عبد السلام مدير مديرية الزراعة.

وبحثت "المحافظ" آليات إزالة كافة المعوقات التى عرقلت استكمال بعض المشروعات بقطاع الصرف الصحي أو أثرت على المعدلات التنفيذية للبعض الآخر، وذلك للانتهاء من كافة الأعمال المدرجة بخطط التنفيذ وتغطية جميع المناطق بهذه الخدمة، إذ اطلعت "محافظ دمياط" على الجداول الزمنية الخاصة بعدد من المشروعات المقرر افتتاحهم خلال الاحتفال بعيد دمياط القومى فى مايو القادم وهم محطات صرف صحي شطا 2 وأولاد خلف والكاشف الفرعية المسندة لإحدى الشركات الأخرى بالإضافة إلى مشروع معالجة صرف صحي شط جريبة المقرر الانتهاء منه بنهاية سبتمبر من العام الحالى وأيضاً الانتهاء من مشروع صرف صحي شطا 1 خلال 10 أشهر وأخيراً الانتهاء مشروعا صرف صحي الزهراء والسواحل خلال الشهر الجارى ، كما تابعت "المحافظ" الأعمال الخاصة بمد شبكات الصرف الصحي بمناطق مختلفة وعدد من المشروعات الأخرى، إذ وجهت بوضع جدول زمنى محدد بشأنهم ومتابعة كافة الأعمال اولا بأول.

وعلى جانب آخر، تابعت "محافظ دمياط" آخر التطورات بمشروع خط المياه الناقل الذى تبلغ تكلفة تنفيذه 260 مليون جنيه وذلك بقطر 1000 مم بطول 18 كم بداية من محطة مياه كفر سليمان حتى القناة الملاحية بعد تعديل المسار الخاص به، لتغذية وتغطية احتياجات مدينة رأس البر والامتداد العمراني بها بالمياه، إذ بحثت سُبل استكمال كافة الأعمال المدرجة بالمشروع وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.