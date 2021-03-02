محافظ جنوب سيناء يلتقى رئيس شركة خدمات البترول الجوية لبحث سبل التعاون

جنوب سيناء – ياسر عامر

اجتمع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء يحيى حسين، رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية"، إحدى شركات قطاع البترول، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين المحافظة والشركة، وللتنسيق وحجز طائرات لنقل الضيوف المشاركين فى احتفالية العيد القومى للمحافظة، ومراسم رفع العلم بطابا وافتتاحات عدداً كبيراً من المشروعات الخدمية بمدن المحافظة، ونقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من مسجد السلام بمدينة طور سيناء.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ جنوب سيناء بإهداء درع المحافظة لرئيس الشركة تقديراً لتعاونه وجهوده المتميزة .