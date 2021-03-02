اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:26 م
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محافظ جنوب سيناء يلتقى رئيس شركة خدمات البترول الجوية لبحث سبل التعاون

الثلاثاء، 02 مارس 2021 02:04 م
محافظ جنوب سيناء يلتقى رئيس شركة خدمات البترول الجوية لبحث سبل التعاون محافظ جنوب سيناء يهدى درع المحافظة لرئيس شركات خدمات البترول الجوية
جنوب سيناء – ياسر عامر

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اجتمع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء يحيى حسين، رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية"، إحدى شركات قطاع البترول، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين المحافظة والشركة، وللتنسيق وحجز طائرات لنقل الضيوف المشاركين فى احتفالية العيد القومى للمحافظة، ومراسم رفع العلم بطابا وافتتاحات عدداً كبيراً من المشروعات الخدمية بمدن المحافظة، ونقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من مسجد السلام بمدينة طور سيناء.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ جنوب سيناء بإهداء درع المحافظة لرئيس الشركة تقديراً لتعاونه وجهوده المتميزة .

 


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