محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء منفذ الحى الإماراتى

بورسعيد - محمد عزام

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأجهزة المعنية، اليوم الثلاثاء، بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء منفذ الحى الإماراتى الجديد، مشيرا خلال جولته التفقدية بمدخل بورسعيد بداية من محور 30 يونيو والموقع الجديد لمنفذ الحى الإماراتي، إلى أن الموقع الجديد المنفذ سيحقق الانسيابية وسيولة حركة المرور، خاصة وأنه سيكون المنفذ المواجه للميناء البرى الجديد بعد افتتاحه، وذلك لاستقبال جميع السيارات القادمة والمغادرة للمدينة والتى تستخدم محور 30 يونيو.

وأكد أنه يعد استكمالًا للخطة التى يجرى تنفيذها على محاور المدينة الغربية والجنوبية، لإنشاء منافذ جديدة أصبحت فى أفضل صورة لاستقبال ضيوف المدينة وزوارها، كما حققت الانسيابية المطلوبة لحركة المرور لجميع أنواع المركبات.