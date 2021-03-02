محافظ بورسعيد يتفقد الامتحانات.. ويؤكد: الدروس الخصوصية خطر يهدد أبنائنا..صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بعدد من مدارس التعليم الفنى، وشدد خلال جولته بمدرستى أحمد زويل والزهور الصناعية بنات، على أن الدروس الخصوصية خطر يهدد أبنائنا، كونها تؤدى لزيادة انتشار الوباء الحالي، كما أنها تؤثر بالسلب على شخصيتهم وتنمية قدراتهم المختلفة، مؤكدًا استمرار حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، حرصًا على مستقبل وصحة أبنائنا.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة تطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات، والتشديد على ارتداء الكمامات وعدم تبادل الأدوات، والحفاظ على مسافات التباعد.





جولة-محافظ-بورسعيد-للتأكد-من-سير-الامتحانات



محافظ-بورسعيد-يتابع-اداء-الامتحان-من-أحدى-الطالبات



محافظ-بورسعيد-يتفقد-اللجان