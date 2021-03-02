محافظ بنى سويف يكرم 90 عاملا بالإدارة المحلية لاجتيازهم دورة "الموظف المبدع"

بنى سويف هانى فتحى

كرم الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف عدداُ من العاملين بالإدارة المحلية ،بعد اجتيازهم الدورة التدريبية "الموظف المبدع المحترف" التى نظمتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، ومحمد جبر معاون المحافظ، وأعضاء فريق العمل المشرف على تنظيم الدورات التدريبية.

وسلم المحافظ، المكرمين شهادات تقدير والبالغ عددهم 90 متدربا ممن تم تدربيهم وتأهيلهم على العديد من المجالات والتخصصات مثل: القانون، الإدارة، الأمن القومي، التواصل الفعال، مكافحة الفساد، الاقتصاد، والمساءلة الاجتماعية، وإدارة الأزمات، حيث تم تدريبهم على 3 مراحل بواقع 30 فردا فى الدورة الواحدة، والتى عقدت خلال شهور: يوليو وسبتمبر وأكتوبر 2020.

قدم المحافظ التهنئة للمكرمين، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل من خلال رؤية متكاملة لتطوير الأداء الوظيفى للعاملين بالإدارة المحلية، فى إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل التنفيذى بالجهاز الإدارى على مستوى المحافظة، وبما يتوافق ويتسق مع جهود الدولة.

كما كرم المحافظ أعضاء فريق العمل المشرف على تنظيم الدورات وهم : محمد جبر معاون المحافظ ، هند أحمد الأمين العام للمجلس الاستشارى للشباب، أحمد عادل الأمين العام المساعد للمجلس، ومشرفى التدريب : شريف حنفي، محمد بشير، نانسى طه، نيرة نبيل، أحمد سعد،بجانب تكريم مديرى الموارد البشرية والشؤون الإدارية بديوان عام المحافظة، لمساهمتهم فى تيسير عقد الدورات بقاعات الديوان العام.

محافظ بنى سويف خلال تكريم المتميزين من الموظفين

محافظ بنى سويف يكرم المتميزين

تكريم الموظفين المتميزين

محافظ بنى سويف يكرم الموظفين المتميزين