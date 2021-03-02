اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يكرم 90 عاملا بالإدارة المحلية لاجتيازهم دورة "الموظف المبدع"

الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:54 م
محافظ بنى سويف يكرم 90 عاملا بالإدارة المحلية لاجتيازهم دورة "الموظف المبدع" جانب من التكريم
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف عدداُ من العاملين بالإدارة المحلية ،بعد اجتيازهم الدورة التدريبية "الموظف المبدع المحترف" التى نظمتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، ومحمد جبر معاون المحافظ، وأعضاء فريق العمل المشرف على تنظيم الدورات التدريبية.

وسلم المحافظ، المكرمين شهادات تقدير والبالغ عددهم 90 متدربا ممن تم تدربيهم وتأهيلهم على العديد من المجالات والتخصصات مثل: القانون، الإدارة، الأمن القومي، التواصل الفعال، مكافحة الفساد، الاقتصاد، والمساءلة الاجتماعية، وإدارة الأزمات، حيث تم تدريبهم على 3 مراحل بواقع 30 فردا فى الدورة الواحدة، والتى عقدت  خلال شهور: يوليو وسبتمبر وأكتوبر 2020.

قدم المحافظ التهنئة للمكرمين، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل من خلال رؤية متكاملة لتطوير الأداء الوظيفى للعاملين بالإدارة المحلية، فى إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل التنفيذى بالجهاز الإدارى على مستوى المحافظة، وبما يتوافق ويتسق مع جهود الدولة.

كما كرم المحافظ أعضاء فريق العمل المشرف على تنظيم الدورات وهم : محمد جبر معاون المحافظ ، هند أحمد الأمين العام للمجلس الاستشارى للشباب، أحمد عادل الأمين العام المساعد للمجلس، ومشرفى التدريب : شريف حنفي، محمد بشير، نانسى طه، نيرة نبيل، أحمد سعد،بجانب تكريم مديرى الموارد البشرية والشؤون الإدارية بديوان عام المحافظة، لمساهمتهم فى تيسير عقد الدورات بقاعات الديوان العام.

 

138a2f63-0fe8-4742-b338-d4bd4d0956d3
محافظ بنى سويف خلال تكريم المتميزين من الموظفين

 

270adcfc-af77-4370-8885-00feaaea82e2
محافظ بنى سويف يكرم المتميزين

 

b387aee4-9270-46d5-8c68-15a46ce9f919
تكريم الموظفين المتميزين

 

c8096d9d-8d1a-4711-88d3-d553a6bf668c
محافظ بنى سويف يكرم الموظفين المتميزين

محافظ بنى سويف

الإدارة المحلية

الموظف المبدع المحترف

اخبار بني سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة