محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات محطة معالجة صرف صحى كفر نفرة البحرى.. صور

المنوفية - محمود شاكر

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، محطة معالجة صرف صحى كفر نفرة البحرى ببركة السبع بطاقة 10 آلاف م3/يوم وبتكلفة تقديرية 170 مليون جنيه، وتم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة تنفيذ 82% والتى ستخدم 9 قرى وهى (كفر نفرة البحرى – كفر الشيخ طعيمة – كفر هلال – الحلامشة – كفر سبع الرجال – بنى غريان – كفر بنى غريان – طوخ طنبشا – مصطاى) ويستفيد منها 250 ألف نسمة.

يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحى والتى تعد من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك بحضور نائبه محمد موسى و اللواء علاء رشاد السكرتير العام ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس شركة مياه الشرب، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

وتابع محافظ المنوفية أعمال توسعات محطة صرف الغورى ببركة السبع بتكلفة 130 مليون جنيه وذلك لمتابعة نسب تنفيذ أعمال التوسعات والوقوف على المعوقات والعمل على تذليلها.

وأوضح المهندس رشدى عمر بأن توسعات المحطة ستعمل بطاقة 12 ألف متر مكعب / يوم ، وتخدم 9 قرى محرومة وهى (الدبايبة، عزبة الدبايبة، طنبشا، زوير، سلكا، عزبة سلكا، ميت الموز، عزبة ميت الموز، ميت عافية) ويستفيد منها 380 ألف نسمة وتم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 45 % وجارى العمل على قدم وساق للانتهاء وفق الجدول الزمنى .

وأضاف المهندس رشدى أن إجمالى مشروعات مياه الشرب المنفذة والجارى تنفيذها ببركة السبع (3) مشروعات بطاقة (112)ألف م3/يوم بتكلفة (715) مليون جنيه، وأن إجمالى مشروعات الصرف الصحى المنفذة والجارى تنفيذها بمعرفة الهيئة (4) مشروعات بطاقة (52)ألف م3/يوم بتكلفة (460) مليون جنيه ، مشيراً إلى أن القرى المخدومة والجارى تنفيذها بمعرفة الهيئة والقرى المدرجة بخطة شركة المياة (21) قرية بتكلفة (720) مليون جنيه بإجمالى تكلفة (مليار و180 مليون جنيه).

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية للوقوف على نسب التنفيذ، مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات وتذليل العقبات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة.

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