محافظ الغربية يتابع سير الامتحانات بالمراكز ويجازى مدير محطة مياه الشرب.. صور

الغربية - محمد طارق

قام الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية ، صباح اليوم، الثلاثاء، بجولة تفقدية بمدينة بسيون لمتابعة سير الامتحانات ، حيث تفقد أداء طلاب الصف السادس الابتدائى والثانى الثانوى للامتحانات داخل مدرستى ناصر الثانوية العسكرية بنين والجمهورية الرسمية للغات، فى ظل إتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد من ارتداء للكمامة وتوفير المطهرات والتباعد بين الطلاب.

كما تابع محافظ الغربية أعمال الوحدات المحلية بمدينة بسيون فى رفع المخلفات والإشغالات من الطرق العامة والرئيسية ، موجهاً رئيس المدينة بتكثيف حملات النظافة، كما تفقد المحافظ محطة مياه الشرب والصرف الصحى ببسيون، موجهاً رئيس الشركة بمجازاة مدير المحطة لعدم تواجده وعدم انتظام العمل بالمحطة، واستكمل المحافظ جولته بمدينة كفر الزيات حيث وجه رئيس المدينة برفع كافة الإشغالات التى تعوق الطريق وسرعة إزالة التعديات على النيل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وخلال الجولة وجه المحافظ إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للسير عكس الطريق وعدم إتباع القواعد والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

رافق المحافظ خلال جولته منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون ، ومحمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.



محافظ الغربية يتفقد سير الامتحانات



محافظ الغربية يتابع الامتحانات ويتحدث مع أحد الطلاب