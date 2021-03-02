محافظ الدقهلية يكلف حى شرق المنصورة بمتابعة تركيب بلاط إنترلوك بالشوارع

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المهندس محمد البسيونى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ أعمال تركيب بلاط إنترلوك ببعض الشوارع الفرعية بنطاق حى شرق المنصورة تلك التى يتم تنفيذها بمشاركات ومساهمات المجتمع المدنى لأبناء الدقهلية.

وأوضح رئيس الحى، أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ فقد تم متابعة الأعمال لتركيب الإنترلوك بشوارع ميت حدر حارة الخولى وعدد ثلاث شوارع متفرعه من شارع محمد فريد.

وشارع النبراوى المتفرع من شارع المديرية القديمة بثلاث تفرعات تم الانتهاء منها بمدينة المنصورة نطاق الحى، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار المبادرة المجتمعية لعمل إنترلوك بالشوارع الفرعية التى تنفذها الوحدة المحلية لحى شرق تنفيذا لتكليفات المحافظ تفعيلا لدور لمشاركة المجتمعية لأبناء المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة رائدة فى مجال الجهود الذاتية من خلال مشاركات المجتمع المدنى بها الذى لا يبخل أبدا فى تقديم الدعم اللازم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه سبق وأن قدم المجتمع المدنى بالدقهلية أيضا ما يزيد على 7000 صندوق لتجميع القمامة تم توزيعها على المحلات والمنشآت والشوارع والميادين بنطاق المنطقة المركزية لأحياء ومدن المحافظة من خلال الوحدات المحلية المختصة، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميع القمامة هذا فضلا عن مشاركات المجتمع المدنى فى مواجهة جائحة كورونا وغيرها من المساهمات التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن حجم مشاركات المجتمع المدنى بالدقهلية منذ نوفمبر 2019 وحتى الآن تخطت الـ35 مليون جنيه فى جميع مجالات الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك فى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بأهمية تفعيل دور المجتمع المدنى والجهود الذاتية للمشاركة مع أجهزة الدولة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات على مستوى محافظات مصر.