محافظ الدقهلية: مركز تكنولوجى جديد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أن المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، يستقبل أكثر من 400 مواطن يوميا للحصول على الخدمات المتنوعة وحل مشكلاتهم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لإعمال المركز والتى رافقه خلالها هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة، وقد التقى المحافظ بالمواطنين القادمين إلى المركز للتقدم بطلباتهم وشكواهم إلى الجهات الخدمية المختلفة ، واطمأن منهم على مستوى اداء العاملين به.

وكانت إحدى السيدات من مركز السنبلاوين تشكو من استيلاء شقيقها على قطعة أرض تمتلكها بمساحة 100 متر، وإثارة المشكلات معها من قبله هو وأولاده.

وعلى الفور قام المحافظ بالتنسيق مع اللواء رأفت الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، لاستقبالها بمكتبه، وذلك بمرافقة أحد أفراد إدارة العلاقات العامة بالمحافظة مصطحبا لها فى سيارة خاصة للإدارة إلى مديرية أمن الدقهلية، لاتخاذ اللازم حيال شكواها.

وكانت سيدة أخرى تعانى من مشكلة مع التامينأت والمعاشات وعلى الفور استدعى المحافظ مسئول التأمينات والمعاشات للاستماع إلى شكوى المواطنة والعمل على حلها فورا.

كما التقى المحافظ بمواطنة ثالثة متقدمة بشكوى لها مع إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، وكلف المحافظ على الفور مسئولة التخطيط العمرانى بسرعة التجاوب مع مشكلتها والعمل على حلها فورا.

وقد أكد المحافظ، أن إنشاء هذا المركز استهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى الدقهلية فى كافه القطاعات وسرعة إنجاز مصالح المواطنين.

وأوضح ختار، أن المركز يقدم كافة الخدمات المتعلقة بالاستثمار والتخطيط العمرانى والشئون الهندسية والمواقف والتنمية البشرية وتيسير الأعمال بالحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة، هذا بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالشئون الإدارية وكل ما يتعلق بخدمات المواطنين من خلال القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة .

وأكد محافظ الدقهلية، للقائمين على المركز ضرورة حسن استقبال المواطنين وسرعة تقديم الخدمات لهم بابتسامة صادقة تبعث الرضا والامتنان فى نفوس المترددين على المركز للحصول على الخدمات، مشيرا إلى أن توجه الدولة هو الحرص الدائم على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة القطاعات تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

جولة محافظ الدقهلية بالمراكز التكنولوجية



محافظ الدقهلية يتابع العاملين بالمراكز التكنولوجية



محافظ الدقهلية يتفقد تطوير الممر الخلفى للمحافظة



محافظ الدقهلية يتفقد تطوير الممر الخلفى للمحافظة



محافظ الدقهلية بالمركز التكنولوجى