محافظ البحيرة يعلن بدء إجراءات إنشاء محطة صرف صحى بأبو غرارة

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة الحكومة على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحى على مساحة 625 مترا، تبرع أحد المواطنين بقرية أبو غرارة التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير.

وذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع، حيث إنه من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 م المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .