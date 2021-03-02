محافظ البحيرة يصدر قرارا بحركة تنقلات لرؤساء قرى أبو حمص

البحيرة- ناصر جودة

أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، القرار رقم 359 لسنة 2021 والخاص بحركة تنقلات رؤساء القرى بمركز ومدينة أبو حمص على أن يكون التكليف لمدة 6 أشهر، ووضعهم تحت الاختبار خلال تلك المدة بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل العام، من خلال الإصلاح الإدارى للوحدات المحلية ومحاربة الفساد الإدارى، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم.

وتتضمنت حركة التنقلات الآتى:-

- إبراهيم حسن إبراهيم علام - رئيس قرية بطورس بمركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية بركة غطاس بمركز ومدينة أبو حمص

- عبد الكريم عبد الصادق عبدالكريم شعبان - رئيس قرية بركة غطاس بمركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية بطورس بمركز أبو حمص

- على عبد الرازق على عبد الرحمن المشد - رئيس قرية النخلة البحرية بمركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية بلقطر بمركز أبو حمص

- حسن نعيم محمد يوسف - رئيس قرية قافلة بمركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية بسنتواي بمركز أبو حمص

- عبد العاطى آمين عبدالله الغنيمي - سكرتير قرية بسنتواي بمركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية جواد حسني بمركز أبو حمص

- عبد الحليم سعد بسيوني الحلاج - باحث قانوني بالوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو حمص للعمل رئيسا لقرية قافلة بمركز أبو حمص

- محمد إبراهيم علي عمر - سكرتير قرية كوم القناطر بمركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية كوم القناطر بمركز أبو حمص

- مرفت عيسى عبد الحليم البربري - رئيس قرية كوم القناطر بمركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية النخلة البحرية بمركز أبو حمص

- حامد محمد حامد حمد - رئيس قرية دمسنا بمركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية دمسنا بمركز أبو حمص

- هاني سعيد إسماعيل رمضان - رئيس قرية جواد حسني بمركز أبو حمص للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص

- شعبان عيد أحمد طعمية - رئيس قرية بلقطر لمركز أبو حمص للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص

- عبد المجيد محمد محمود خضر - رئيس قرية بسنتواي بمركز أبو حمص للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص