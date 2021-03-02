اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ المبادرة الرئاسية لــ57 قرية ببرج العرب القديمة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:28 م
محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ المبادرة الرئاسية لــ57 قرية ببرج العرب القديمة محافظ الإسكندرية خلال اجتماعه لمبادرة حياة كريمة
الإسكندرية _ جاكلين منير

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التقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بأعضاء مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، لمتابعة أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير وتنمية 57 قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة، يأتي هذا في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري.

حضر الإجتماع، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، ومحمد شعبان، رئيس وحدة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن إختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لــ 57 قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة لتطويرها ورفع كفاءتها لتكون ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه لأعمال التطوير هو نجاح غير مسبوق للمحافظة، وذلك لما تمثله المبادرة من أهمية كبيرة في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى الأشد احتياجا، مشيرا إلى أن المستفيدين من أعمال التطوير التى ستتم في قري ونجوع برج العرب القديمة نحو 130 ألف مواطن من قاطني هذه القرى.

وثمن الشريف، الدور الذي يقوم به أعضاء مؤسسة حياة كريمة، لمتابعة بدء تنفيذ أعمال التطوير التي تتم علي أرض الواقع في قري برج العرب القديمة، مطالبا إياهم بأن يكونوا عين المحافظة الأمينة التي تنقل احتياجات ومتطلبات أهالي القرى على أرض الواقع، مؤكدا أنه سيتم تفقد أعمال التطوير التي تتم بالقرى على أرض الواقع، كما إستمع المحافظ إلى أفكار و مقترحات أعضاء مؤسسة حياة كريمة  بالإسكندرية.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن القرى 3 التى تم إختيارها "بهيج وأبو صير والغربانيات" ببرج العرب القديمة، تعتبر من أشد القرى احتياجا، كما اقترحت عقد إجتماع دوري بأعضاء مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، للتعرف على معدلات إنجاز المشروعات وأي معوقات تواجه التنفيذ على أرض الواقع.


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