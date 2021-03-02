محافظ أسيوط يعتمد لوائح مالية وإدارية لتنفيذ مشروعات بـ68 مليون جنيه

أسيوط هيثم البدرى

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اللوائح المالية والإدارية لمشروعات كثيفة العمالة وبنية أساسية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 68 مليون جنيه، وفقًا للبروتوكول الذى تم توقيعه بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والممول من الاتحاد الأوروبى عن طريق تنفيذ مشروعات بنية أساسية ومشروعات كثيفة العمالة والتشغيل للحد من البطالة التى تعد أحد أهم أسباب الهجرة غير النظامية تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال لقائه المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط.

وتم خلال اللقاء اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمشروعات التى سيجرى طرحها لتنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة منها مشروع رفع كفاءة وتبطين بعض الترع بمراكز أبنوب والبدارى وديروط ومراكز أسيوط بمبلغ 25 مليون جنيه ومشروع رصف وتمهيد الطرق بتلك المراكز بتكلفة 14 مليون جنيه، فضلًا عن مشروع توصيل مياه الشرب لبعض القرى وتطوير وصيانة 4 مدارس بمركزى أسيوط وديروط بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروع تطوير حى غرب أسيوط بمبلغ 13 مليون جنيه، ويشمل تطوير ورفع كفاءة ورصف بعض شوارع الحى وتركيب الانترلوك ببعض الشوارع الفرعية والضيقة بالحي.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن المشروعات والبرامج التى سيجرى تنفيذها بالأماكن المستهدفة بالقرى والنجوع تهدف إلى إيجاد فرص عمل وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل وتحسين وتمكين الفئات المستهدفة للاستفادة من الخدمات ذات الجودة بالمجتمعات المحلية فضلًا عن مشروعات البنية الأساسية وأعمال التنمية المجتمعية، موجهًا جهاز تنمية المشروعات وهيئة الابنية التعليمية بالعمل على تنفيذ تلك المشروعات بالتنسيق مع وحدة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة وتوفير فرص عمل قصيرة ومتوسطة الأمد وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل بهدف توسيع فرص توظيفهم فضلًا عن رفع الوعى بالمجتمعات المستهدفة فى مختلف المجالات التعليمية والصحية والبيئية، مؤكدًا الدور الذى توليه الدولة فى تنمية وتطوير الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى تضافر جميع جهود المحافظة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة " وتنمية الصعيد.