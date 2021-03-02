محافظ أسوان يوجه بسرعة طلاء واجهات المبانى والعقارات والمنشآت الحكومية

أسوان - عبد الله صلاح

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بوفد الجامعة الألمانية بالقاهرة بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة ضمن الزيارة الاستكشافية والميدانية للمتخصصين من الجامعة والتي شملت المناطق الأثرية والمعالم السياحية المدرجة وغير المدرجة في البرنامج السياحى، بجانب مشروعات التطوير الجارية والمخطط تنفيذها أيضاً، بالإضافة إلى المواقع المستهدفة والتراثية.

من جانبه طالب اللواء أشرف عطية، بالإسراع في تنفيذ التصميمات الخاصة بالهوية البصرية لوضع رؤية متكاملة تعتمد على الدراسة العلمية لإدماجها في مشروعات التطوير والتجميل الجارية والمخططة مستقبلياً، علاوة على توحيد اللون والتصميم لطلاء واجهات المباني والعقارات والمنشآت الحكومية بما يعكس الثقافة والتراث الأسوانى الأصيل.

وأشاد المحافظ، بالتعاون البناء للاستفادة من خبرات الجامعة الألمانية وإمكانياتها الفنية والتكنولوجية والإدارية فى مجالات التصميم والتطوير لدعم مدن المحافظة جمالياً وتخطيطياً بما يتوافق مع التنسيق الحضارى وإبراز الموروث الثقافي المتنوع والذي يعكس روح الأصالة وعراقة التاريخ.