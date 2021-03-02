اليوم السابع
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محافظ أسوان يعلن مد تلقى طلبات تعويضات النوبة حتى 16 مارس

الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:55 م
محافظ أسوان يعلن مد تلقى طلبات تعويضات النوبة حتى 16 مارس تعويضات النوبة
أسوان – عبد الله صلاح

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قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه في إطار التسهيلات المقدمة من الدولة لأهالى النوبة، وافقت اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويض من لم يتم تعويضه من أبناء النوبة بمد فترة تلقى الطلبات للمرة الثانية حتى 16 مارس الجارى، لتقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة، والتى بدأت فى 17 يناير الماضى.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أنه فى إطار حرص الحكومة على تقديم كافة التيسيرات لأبناء النوبة تم إعطاء مهلة جديدة لإستكمال المستندات والأوراق المطلوبة بإجمالى 5329 مستحقاً، وذلك من إجمالى 11 ألف و 500 مستحق، حيث تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحقا.

وأوضح اللواء عطية، بأنه تم تخصيص 16 لجنة لتلقى الطلبات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، حيث تشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضى المقام عليها المساكن لمتضررى أنشاء وتعلية خزان أسوان ، بجانب لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الإنتفاع فى الجزر، بالإضافة إلى تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة مخصصة لتعويضات المساكن لمتضررى إنشاء السد العالى ، فضلاً عن لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضى الزراعية.


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