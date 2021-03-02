محافظة القاهرة تفرش 6941 وحدة بمشروعات تطوير العشوائيات تمهيدا للتسكين

كتب ـ سيد الخلفاوى

تستعد محافظة القاهرة لافتتاح عدد من المشاريع السكنية الخاصة بخطة تطوير العشوائيات الجارى تنفيذها، ومنها مشروع معا لتطوير العشوائيات بمدينة السلام، ومشروع أرض الخيالة بحى البساتين، حيث توفر هذه المشاريع 6941 وحدة سكنية تسلم للسكان مفروشة بالكامل شامل الأجهزة الكهربائية والأثاث.



ويقع مشروع أرض الخيالة بحي البساتين جنوب القاهرة، وبلغت نسبة التنفيذ 100%، ويتم الآن فرش الوحدات ليتم نقل سكان المناطق العشوائية للسكن به، حيث بدأ تنفيذ هذا المشروع في يناير 2019 ويشمل 2525 وحدة سكنية على مساحة أرض حوالي 40 فدانا، ويشمل كافة الخدمات المطلوبة، والتى تتمثل فى مركز طبي ومركز شباب ومجمع مدارس وحدائق وأسواق وذلك لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين المنقولين إليها وانطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير "حياة كريمة " لكافة المواطنين .





ويوفر مشروع معا لتطوير العشوائيات وحدات سكنية ضعف التي يوفرها مشروع أرض الخيالة، حيث يتم تنفيذه بحى السلام شرق القاهرة بالتعاون مع المجتمع المدنى، ويتم تمويله من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا ومحافظة القاهرة، ويضم 184 عمارة على مساحة 60 فدانا، بإجمالي عدد الوحدات 4416 وحدة سكنية، كما يضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي ومركز شباب ومسجد وكنيسة ومول تجارى ومبنى للورش الخدمية ومناطق خضراء ودار للأيتام ورعاية كبار السن ونقطتى اسعاف واطفاء ومراكز طبية ومركز ثقافي يضم مسرح وسينمات.



وتعتمد فكرة المشروع على إنشاء مجمع سكنى متكامل الخدمات، ويتم إنشاء العمارات السكنية بـ4 نماذج مختلفة، كما يتم البناء على 16.6% من مساحة الأرض وباقى المساحة خدمات، ويضم المشروع مجموعة كبيرة من الورش والتى تضمن توفير فرص عمل لسكان الحى الجديد، ويتم تسليم الوحدات كاملة المرافق ومؤثثة بالكامل.





من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أنه تم تنفيذ 100% لشبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، وشبكة الكهرباء، وشبكة الغاز، وشبكة التليفونات، وجارى تركيب العدادات تمهيدا لتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها فى هذا المشروع، مشيرا إلى أنه يتم استكمال المركز الطبى، والملاعب، ودور الحضانة، والمحال التجارية، إلى جانب تشغيل 60 ورشة تم ترفيقها وتشطيبها.



ويتم تنفيذ وحدات صحية داخل عمارات المشروع لخدمة السكان المستحقين، مع إقامة ملاعب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لخدمة الشباب وأبناء القاطنين، مع استغلال وحدات سكنية فى الأدوار الأرضية بالعمارات فى إقامة حضانات للأطفال، واستغلال عدد من الورش المقامة كمحال لتوفير خدمات للسكان، مثل المخابز والسوبرماركت ومحال الخضر والفاكهة.





ومن المقرر أن تستقبل هذه المشروعات سكان مناطق رملة بولاق وسانت وكابش وكفراوى، وأماكن حرب الحصن 2 وعشش النهضة بالسلام، مع استكمال عزبة أبو قرن وأبو حشيش والمناطق الخطرة بمنشأة ناصر.



وبافتتاح هذه المشروعات تكون محافظة القاهرة تعاملت مع قرابة الـ46 ألف أسرة ووفرت لهم حياة كريمة ونقلتهم لوحدات ومجتمعات جديدة، بما يعادل 16 مليار جنيه وهو ثمن الإنشاءات والخدمات فقط بدون ثمن الأرض .





