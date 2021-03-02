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مجلس الوزراء السعودى يثمن كفاءة منظومة الدفاع الجوى بإحباط تهديدات ميليشيا الحوثى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:53 م
مجلس الوزراء السعودى يثمن كفاءة منظومة الدفاع الجوى بإحباط تهديدات ميليشيا الحوثى السعودية
كتب أحمد عرفة

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ثمن مجلس الوزراء السعودى كفاءة منظومة الدفاع الجوي بإحباط تهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وجدد مجلس الوزراء السعودى إدانته لاستمرار الأعمال العدائية والإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، سنواصل اتخاذ إجراءات لمعاقبة الحوثيين على انتهاكاتهم، وأضافت الخارجية الأمريكية، أن العقوبات على قيادات الحوثيين جاءت بعد محاولات استهدفت السعودية.

ولفتت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة الحوثيين بسبب الهجمات التى استهدفت مدن مدنية مؤخراً.


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