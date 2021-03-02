اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:54 م
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مجلس الشيوخ الأمريكى يصادق على تعيين ريموندو لرئاسة وزارة التجارة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:41 م
مجلس الشيوخ الأمريكى يصادق على تعيين ريموندو لرئاسة وزارة التجارة الكونجرس الأمريكى - أرشيفية
رويترز

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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية 84 صوتا ضد 15 صوتا، اليوم الثلاثاء على تعيين جينا ريموندو حاكمة ولاية رود آيلاند لرئاسة وزارة التجارة.

وستشرف ريموندو، هي ديمقراطية رشحها الرئيس جو باين للمنصب، على وزارة التجارة الأمريكية ومكاتبها التي يعمل بها حوالي 46 ألف موظف.

وأثناء جلسات الاستماع لإقرارها تعيينها، تعهدت بحماية شبكات الاتصالات الأمريكية من الشركات الصينية. لكنها رفضت التعهد بالإبقاء على شركة هواوي تكنولوجيز، عملاق معدات الاتصالات الصيني، في قائمة أمريكية سوداء تستهدف أفرادا وشركات أجنبية.

 

 


مجلس الشيوخ الأمريكى

جينا ريموندو

وزارة التجارة الأمريكية

إدارة جو بايدن

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