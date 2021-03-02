متهمان يكشفان لمباحث القاهرة تتبع المواطنين بعد خروجهم من البنوك لسرقة الحقائب

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف متهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهر، بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى تتبع رواد البنوك وسرقة الأموال بأسلوب الخطف بالبساتين، باستخدام دراجات نارية ويقومان بتتبع المواطنين بمجرد خروجهم من البنوك، ويتم خطف حقائبهم للاستيلاء على المبالغ المالية المتواجدة بها.

وكان قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالى من فرع أحد البنوك بدائرة القسم وسيره مترجلاً بذات المنطقة، فوجئ بمجهولين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" خطف أحدهما المبلغ المالى المُشار إليه، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وضبطهما بمنطقة سكنهما حال استقلالهما دراجة نارية ، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا وارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا باستئجارهما الدراجة من مالكها "تم ضبطه" ، وأنه على علم باستخدامها فى إرتكاب وقائع سرقة نظير تحصله على مبلغ مالى.

وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى "جزء من متحصلات الواقعة" بمسكنهما، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.