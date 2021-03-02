مؤسس علي بابا يخسر لقب "الأغنى" بعد خضوعه لتدقيق من الحكومة الصينية

أظهرت قائمة نُشرت اليوم الثلاثاء أن مؤسس علي بابا وآنت جروب جاك ما فقد لقب أغنى رجل في الصين، إذ ازدهرت أوضاع غيره من الأثرياء في الوقت الذي تخضع فيه إمبراطوريته للتدقيق.

احتل ما وعائلته موقع الصدارة في قائمة هورون جلوبال ريتش لأغنى أغنياء الصين في 2020 و2019، لكن أحدث قائمة أظهرت أنه الآن متراجع إلى المركز الرابع خلف تشونغ شانشان صاحب شركة نونجفو سبرينج للمياه المعبأة وبوني ما صاحب تنسنت هولدينجز وكولين هوانج صاحب شركة التجارة الإلكترونية حديثة العهد بيندودو.

وكان قد اختفى جاك ما، عن أنظار العامة لنحو ثلاثة أشهر، مما أثار الكثير من التكهنات بشأن مكان تواجده. وعاود الظهور في يناير في مقطع مصور مدته 50 ثانية.

وبرز تشونغ أغنى رجل في الصين حاليا للمرة الأولى في الصدارة بثروة قدرها 550 مليار ين (85 مليار دولار)، ما يرجع إلى حد كبير لأداء سعر سهم نونجفو سبرينج وشركة صناعة اللقاحات بكين وانتاي بيولوجيكال فارامسي إنتربرايز التي يسيطر عليها أيضا.