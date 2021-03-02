لحظة نقل حوت نافق طوله 18 مترا على شاحنة عملاقة بالصين.. فيديو

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات فيديو لحظة رفع حوت عنبر نافق يبلغ طوله 18 مترا من على أحد سواحل الصين، وعرضت شبكة "يورو نيوز"، فيديو لحمل الحوت الضخم على شاحنة من أمام المياه الضحلة لبحر "بوهاي" قبالة ساحل مدينة "داليان" بمقاطعة "لياونينج" شمال شرقي الصين.

وقامت فرقة متخصصة في تجهيز الشاحنة لوضع حوت العنبر النافق عليها، وقال "سوي هونغ جين" الخبير بمركز الخدمة الثقافية العامة بالمقاطعة -في تصريح أمس الإثنين، إن حيتان العنبر نادرة جدا في بحر "بوهاي"، وإن ذكر الحوت الذي تم العثور عليه يزن 40 طنا، وبين سن الرشد والشيخوخة.



رفع الحوت على الشاحنة



صور للحوت اعلى الشاحنة

وأضاف جين أنه تم نقل جثة الحوت إلى مؤسسة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية، فيما لم يتم العثور على جروح مرئية على جسد الحوت، ما يجعل من الصعب تحديد سبب الوفاة في هذه المرحلة، متابعا : "أن السلطات المختصة قررت عرض الحوت في متحف داليان للتاريخ الطبيعي، مع إجراء أبحاث العلوم البحرية ذات الصلة".



الحوت على الشاحنة

وقبل ذلك كشفت دراسة عن أن الزلازل تعطل قدرة حيتان العنبر على العثور على الطعام لمدة عام على الأقل، حيث تسبب الضوضاء الناتج عن الزلزال في تلف السمع، ويمكن أن تؤدي الهزات الكبيرة إلى تدمير مناطق الغذاء الرئيسية وتتسبب في نقصه، حيث فحص العلماء في نيوزيلندا سلوك 54 حوت عنبر على مدار أربع سنوات، وذلك قبل وبعد زلزال كايكورا 2016.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء أن الثدييات البحرية تقضي وقتًا أطول على سطح المحيط، ما يشير إلى أنها كانت مضطرة للعمل بجدية أكبر ولوقت أطول للعثور على الطعام.