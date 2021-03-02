لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى تصوت على تعيين ويليام بيرنز مديرا للمخابرات المركزية

كتب أحمد عرفة

صوتت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على تعيين الدبلوماسي المخضرم ويليام بيرنز، مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الجديد كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة في موسكو في الفترة من 2005 إلى 2008.

وخلال عمله سفيرا في موسكو، شارك ويليام بيرنز في محاولات لـ"إعادة إطلاق" العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في فترة الولاية الأولى للرئيس السابق باراك أوباما، وفي الفترة 2011-2014 عمل بيرنز نائبا لوزير الخارجية، قبل تقديم استقالته من هذا المنصب.