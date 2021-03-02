كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 19 مليون دولار أمريكى

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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 19 مليون دولار أمريكي، إلى اليمن في ظل معاناته من أضرار جسيمة بسبب مليشيا الحوثي.

وكشف المنسق الكوري للشؤون الدبلوماسية المتعددة الأطراف بوزارة الخارجية الكورية "هام سانغ-ووك"، عن خطة كوريا الجنوبية لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى للمانحين لإعلان التبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".

ودعا "هام"، في المؤتمر، أطراف القتال في اليمن إلى وقف استخدام القوة العسكرية من أجل حل الأزمة الإنسانية في اليمن، وبذل جهود لإحلال سلام دائم في البلاد، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تخطط لتوفير الأرز للشعب اليمني الذي يعاني من أزمة غذائية.

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية قدمت أدوات تشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى اليمن في العام الماضي.