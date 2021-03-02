كاميرات المراقبة أداة الأمن لكشف غموض مقتل مواطن بالسلام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة السلام، بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة فى محيط مكان العثور على جثة صاحب سوبر ماركت، مقتولا داخل غرفة نومه، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وكلفت بتشريح جثة المتوفى لبيان أسباب الوفاة الحقيقية، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على شخص مقتول داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "محمد أ." فى العقد الرابع من العمر، صاحب سوبر ماركت، ملقى على أرضية غرفة نومه وسط بركة من الدماء، به جرح ذبحى بالرقبة، وسلامة جميع منافذ الشقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.