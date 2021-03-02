كامالا هاريس: نحرز تقدما للتغلب على كورونا و14.5 مليون جرعة أسبوعية للولايات

كتب محمد شعلان

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن إدارة الرئيس بايدن تحرز تقدما كبيرا فى معركة التغلب على فيروس كورونا، وذلك بما تتخذه من إجراءات وخطط إنقاذ لمعالجة الوضع فى أمريكا، بعد أن تخطى تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة عاما كاملا، مشيرة إلى أنهم يقومون الآن بشحن لقاحات أسبوعية بها 14.5 مليون جرعة.

وتحدثت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن نتائج الجهود التي تبذلها إدارة بايدن للتغلب على فيروس كورونا، وذكرت جانب من الجهود في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: نحرز تقدمًا للتغلب على هذا الفيروس، ومنها:

- شحنات لقاح أسبوعية 14.5 مليون جرعة.

- مراكز تطعيم جديدة حول الولايات المتحدة.

وشددت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ضرورة حصول المواطنين على جرعات لقاح كورونا عندما يتم توفيره لهم، ووجهت نداء الى مواطني الولايات المتحدة: " احصل على التطعيم عندما يحين دورك. إنه آمن ، وسوف ينقذ المزيد من الأرواح في الولايات المتحدة".



كامالا هاريس على تويتر

وعلى جانب آخر، قالت مؤسسة " لادبروكس" البريطانية للمراهنات أن نائبة الرئيس الأمريكى، كامالا هاريس لا تزال الأقرب للفوز فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 على الرغم من أن الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب ألمح إلى احتمال ترشحه فى مؤتمر العمل السياسى المحافظ (CPAC) أول أمس الأحد.

وقالت الشركة إن نائبة الرئيس لديها احتمال بنسبة 22.2%، فى حين أن جو بايدن لديه فرصة بنسبة 20% ودونالد ترامب لديه احتمال 14.3%، وفقا لادبروكس.