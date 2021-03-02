فوز أسوان بجائزة قوانجتشو الدولية للابتكار الحضرى من بين 273 مدينة بالعالم

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن فوز مدينة أسوان بجائزة قوانجتشو الدولية للابتكار الحضرى ضمن أفضل 30 مدينة على مستوى العالم وسيتم النشر والتكريم فى المنتدى السياسى رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح محافظ أسوان، فى بيان صحفى، بأن مدينة أسوان تقدمت للمسابقة من بين 273 مدينة تنتمى لـ60 دولة، منهم 175 مدينة جاء ترشيحها من جهات محلية حكومية ليتم بعد ذلك أختيار أفضل 30 مبادرة تعزز الإبتكار الحضرى.

والجدير بالذكر بأن جائزة قوانجتشو أنطلقت منذ عام 2015 وترتكز على الأساليب المبتكرة التى أتخذتها الحكومات المحلية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب تعزيز الأزدهار وجودة حياة مواطنيها، بما فى ذلك البنية التحتية والخدمات العامة، والتخطيط التشاركى والشراكات والتكنولوجيا والمرونة والإدماج الاجتماعى والمساواة بين الجنسين.