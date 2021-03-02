اليوم السابع
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خالد صلاح
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فنزويلا تسجل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:22 ص
فنزويلا تسجل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، 429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 19 حالة وافدة من الخارج.
وذكرت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 139 ألفا و545 حالة، تعافى منها 131 ألفا و647 حالة.
ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و550 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1348 حالة بعد تسجيل 4 حالات جديدة. 


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فيروس كورونا

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