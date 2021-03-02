فنزويلا تسجل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، 429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 19 حالة وافدة من الخارج.
وذكرت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 139 ألفا و545 حالة، تعافى منها 131 ألفا و647 حالة.
ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و550 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1348 حالة بعد تسجيل 4 حالات جديدة.
فنزويلا تسجل 429 إصابة جديدة بفيروس كوروناالثلاثاء، 02 مارس 2021 07:22 ص
كورونا - أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، 429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 19 حالة وافدة من الخارج.
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