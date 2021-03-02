أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، تسلم بلاده نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال مادورو - حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية - إن "تلك الشحنة تمثل أملا كبيرا، مقدما الشكر للشعب الصيني والرئيس شي جين بينج.. مضيفا أن "حملة تطعيم المواطنين ستبدأ قريبا".
وأوضحت الحكومة الفنزويلية أن شحنة من الإمدادات الطبية تضم كمامات وأدوات اختبار وصلت مع اللقاحات إلى مطار "سيمون بوليفار" بالعاصمة كاراكاس الليلة الماضية.
وكانت فنزويلا قد تلقت في أوائل فبراير الماضي 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك v".. فيما من المقرر أن تتلقى فنزويلا حصة من اللقاحات من خلال برنامج "كوفاكس"، التابع لمنظمة الصحة العالمية، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب الوضع السياسي في البلاد.
فنزويلا تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصينى "سينوفارم"الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:50 م
رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
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أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، تسلم بلاده نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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