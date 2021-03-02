فرق تطعيم حملة شلل الأطفال بشمال سيناء تجوب القرى

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت قرى شمال سيناء بنطاق مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء، ومركز بئر العبد، ومناطق وقرى حول مدينة الشيخ زويد، نشاط متواصل لحملات التطعيم ضد شلل الأطفال.

وتمركزت الفرق الطبية أمام مقرات الوحدات الصحية والقروية والمساجد والدواوين، واستقبلت الفرق الطبية القائمة عليها الأمهات والأباء القادمين من مسافات بعيدة لتطعيم أطفالهم.

وواصلت مديرية أوقاف شمال سيناء صحة شمال سيناء المشاركة فى تنفيذ الحملة القومية ضد شلل الأطفال، باستقبال الفرق طبية تقوم باستقبال الأطفال لتطعيمهم أمام المساجد واتخاذها نقاط طبية.

وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي ، أنه يتواصل متابعة سير الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بوسط سيناء، وتنفيذ خطة إعلامية لتحريك المجتمع فى إنجاح الحملة بمركز ومدينة الحسنة والقرى التابعة لها، وحث الأسر على تطعيم أطفالهم بمختلف مناطق وسط سيناء.

وأشار فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، إلى أنه تم توزيع المنشورات الإعلانية بهدف تكثيف الحملة الدعائية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية وتعريفهم بخطورة مرض شلل الأطفال، وأضاف أن هناك حملة إعلامية من خلال المساجد وأجهزة الإعلام المحلى من أجل إنجاح الحملة لحماية أطفالنا وحفاظا على مصر خالية من شلل الأطفال.



تطعيم الاطفال بالحملة



تطعيم الاطفال بالوحدات الصحية بشمال سيناء