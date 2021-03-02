فاوتشى يدعو أمربكا إلى الالتزام باستراتيجية الجرعتين من لقاحات كورونا

رويترز

أبلغ أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة صحيفة واشنطن بوست بأنه لا بد لواشنطن الالتزام باستراتيجية الجرعتين من لقاحي فايزر/بيونتك ومودرنا للوقاية من فيروس كورونا.

وقال فاوتشي إن تأجيل جرعة ثانية من أجل تطعيم مزيد من الأمريكيين ينطوي على مخاطر.

وحذر من أن التحول إلى استراتيجية الجرعة الواحدة قد يحد من مدى وقاية المواطنين من الفيروس ويمكن من انتشار سلالاته الجديدة الأكثر قدرة على العدوى وربما يزيد شكوك الأمريكيين المترددين بالفعل من أخذ اللقاح.

وأفاد فاوتشي في تقرير نشرته واشنطن بوست "نحن نبلغ الناس بأن (الجرعتين) هما ما ينبغي لكم أخذه... ثم نقول ‭'‬عفوا، غيرنا رأينا‭'‬".