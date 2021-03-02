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فاوتشى يدعو أمربكا إلى الالتزام باستراتيجية الجرعتين من لقاحات كورونا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:18 ص
فاوتشى يدعو أمربكا إلى الالتزام باستراتيجية الجرعتين من لقاحات كورونا كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتونى فاوتشى
رويترز

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أبلغ أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة صحيفة واشنطن بوست بأنه لا بد لواشنطن الالتزام باستراتيجية الجرعتين من لقاحي فايزر/بيونتك ومودرنا للوقاية من فيروس كورونا.

وقال فاوتشي إن تأجيل جرعة ثانية من أجل تطعيم مزيد من الأمريكيين ينطوي على مخاطر.

وحذر من أن التحول إلى استراتيجية الجرعة الواحدة قد يحد من مدى وقاية المواطنين من الفيروس ويمكن من انتشار سلالاته الجديدة الأكثر قدرة على العدوى وربما يزيد شكوك الأمريكيين المترددين بالفعل من أخذ اللقاح.

وأفاد فاوتشي في تقرير نشرته واشنطن بوست "نحن نبلغ الناس بأن (الجرعتين) هما ما ينبغي لكم أخذه... ثم نقول ‭'‬عفوا، غيرنا رأينا‭'‬".

 

 

 


أنتونى فاوتشى

أمريكا

كورونا

كورونا فى أمريكا

لقاح كورونا

فايزر

موديرنا

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