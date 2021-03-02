اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:55 م
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غدًا.. وصول أول دفعة من لقاح "كورونا" إلى السودان

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:47 م
غدًا.. وصول أول دفعة من لقاح "كورونا" إلى السودان لقاحات _صورة أرشيفية
/أ ش أ/

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أعلن مجلس الوزراء السوداني، أن أول دفعة من لقاح فيروس كورونا، ستصل إلى الخرطوم غدا، وهى عبارة عن ٨٢٠ ألف جرعة لقاح، وبذلك يكون السودان ثالث دولة بالقارة يصلها اللقاح.

وامتدح رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، الجهود الكبيرة ودرجة التنسيق العالى الذى تم خلال الفترة الماضية بين فِرَق وزارة الصحة الاتحادية وآلية "الكوفاكس" ومنظمة اليونيسيف لتأمين وصول الدفعة الأولى من اللقاح، من حوالى ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف جرعة لقاح من المتوقع أن يتلقاها السودان.

ووجه رئيس الوزراء كافة جهات الاختصاص بالشروع فى عملية توصيل وترتيب عملية التطعيم إلى كافة الفئات المستهدفة بأسرع فرصة ممكنة عقب وصول اللقاح، وذلك حسب مصفوفة الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس من الكادر الطبى والصحى وكبار السن وغيرهم.

من جانبه، أكد وزير الصحة السودانى الدكتور عمر أحمد النجيب، أن السودان وحسب اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاحات سيتلقى لقاح (أسترازينيكا)، وأن عملية التطعيم ستبدأ بأسرع فرصة خلال الأيام القادمة مع استمرار جهود التنسيق بين مختلف الفِرَق والإدارات بوزارة الصحة الاتحادية وشركائها لتوفير اللقاح لكل السودان.

 


لقاح كورونا

أخبار السودان

السودان

مجلس الوزراء السوداني

فيروس كورونا

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