اليوم السابع
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عميد حقوق عين شمس: منع دخول أى طالب بالتليفون المحمول والامتحانات 3 فترات

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:00 ص
عميد حقوق عين شمس: منع دخول أى طالب بالتليفون المحمول والامتحانات 3 فترات عميد حقوق عين شمس يتفقد لجان الامتحانات
كتب ـ محمود راغب

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أكد الدكتور ناجى عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية تجرى على 3 فترات يوميا وكل فترة تستغرق مدة الامتحان ساعة ونصف.

وأشار عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن هذا الإجراء لمراعاة التباعد الاجتماعى، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وقياس حرارة وغيرها حفاظا على الطلاب.

وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن يتم التأكيد على الطلاب ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل لجنة الامتحان واتخاذ إجراءات صارمة لمن يخالف ذلك .

وأشار عميد كلية الحقوق، إلى أنه فى إجراء جديد يمنع دخول أى طالب للجنة بالتليفون المحمول ، لافتا إلى أنه يتم تسليم الطالب للتليفون المحمول قبل دخول لجنة الامتحان ، لافتا إلى أن هذا الإجراء ساهم فى تقليل حالات الغش .


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