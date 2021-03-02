اليوم السابع
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عميد إعلام القاهرة: صرف 200 جنيه لـ158 طالبا مقابل الإنترنت بامتحان الترم الأول

الثلاثاء، 02 مارس 2021 06:00 ص
عميد إعلام القاهرة: صرف 200 جنيه لـ158 طالبا مقابل الإنترنت بامتحان الترم الأول الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكدت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية، أون لاين، موضحة أن نسبة الحضور من الطلاب فى الامتحانات مرتفعة وتتخطى الـ 99 % ، موضحة تلقيها تقريرا يوميا من وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب حول نسبة الحضور وأى مشاكل تعيق المنظومة، لافتة إلى أنه لم يتم تلقى أي شكاوى من الطلاب، وذلك بفضل التدريب الجيد المسبق لوحدة الدعم الفني على منصة البلاك بورد العالمية.
 
وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أنه اذا حدثت مشكلة للطلاب أثناء الامتحانات خلال الامتحانات يحق له دخول امتحان غير مكتمل ، موضحة أنه عند وضع نماذج الامتحانات قدم أعضاء هيئة التدريس نسختين للامتحان الأول للأون لاين والثانى امتحان غير مكتمل يؤديه الطالب حال وجود مشكلة له اثناء أيام الامتحانات مع تقديم الاعتذار وبالتالي يحتفظ بكامل درجاته.
 
وأشارت الدكتورة هويدا مصطفى، إلى أن كلية الإعلام دعمت طلاب التكافل لديها من خلال صرف مبلغ 200 جنيه مقابل انترنت خلال فترة الامتحانات، مؤكدة أنه تم صرف المبلغ بإجمالى 158 طالب وطالبة بالكلية.
 
وذكرت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن المنظومة تمكن أعضاء هيئة التدريس وكذلك الطلاب من تسجيل أى شكوى تتعلق بمنظومة امتحانات الكلية الأون لاين. 
 

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