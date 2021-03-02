اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:20 م
خالد صلاح
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عمدة باريس تعارض مقترحًا حكوميًا بفرض إغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:49 م
عمدة باريس تعارض مقترحًا حكوميًا بفرض إغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع كورونا فى باريس - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت عمدة العاصمة الفرنسية آن هيدالجو معارضتها مقترحًا حكوميًا، بفرض إغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع بباريس في محاولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".
وقالت هيدالجو، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنها لم توافق على هذا المقترح فهو "اقتراح أجده صعباً".
وأضافت هيدالجو بعد اجتماع مع ممثل الحكومة "يقيم كثيرٌ من السكان هنا في شقق ضيقة بلا مساحة خارجية، وأحياناً يكون هناك عدة أجيال تحت سقف واحد"، وقدمت عمدة باريس مقترحات أكثر سلاسة من أجل خفض عدد الحالات.


باريس

عمدة باريس

كورونا فى باريس

آن هيدالجو

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