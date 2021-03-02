عمدة باريس تعارض مقترحًا حكوميًا بفرض إغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع

أعلنت عمدة العاصمة الفرنسية آن هيدالجو معارضتها مقترحًا حكوميًا، بفرض إغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع بباريس في محاولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".
وقالت هيدالجو، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنها لم توافق على هذا المقترح فهو "اقتراح أجده صعباً".
وأضافت هيدالجو بعد اجتماع مع ممثل الحكومة "يقيم كثيرٌ من السكان هنا في شقق ضيقة بلا مساحة خارجية، وأحياناً يكون هناك عدة أجيال تحت سقف واحد"، وقدمت عمدة باريس مقترحات أكثر سلاسة من أجل خفض عدد الحالات.
عمدة باريس تعارض مقترحًا حكوميًا بفرض إغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوعالثلاثاء، 02 مارس 2021 07:49 م
كورونا فى باريس - أرشيفية
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أعلنت عمدة العاصمة الفرنسية آن هيدالجو معارضتها مقترحًا حكوميًا، بفرض إغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع بباريس في محاولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".
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