"عمار شريعى" جديد بالإسكندرية.. كفيف يتحدى الإعاقة بالفن (فيديو لايف)

الإسكندرية جاكلين منير

التقى "اليوم السابع" خلال بث مباشر مع "بلال محسن" شاب سكندرى رفض الاستسلام إلى إعاقته فى فقدان البصر منذ الصغر، واتجه إلى العزف والتلحين حتى برع فى موهبته، ووصل إلى "عمار الشريعى" الذى قال له: "أنت تذكرنى ببداياتى" وأثنى على موهبته، هذا الشاب لا يعرف كلمة يأس أو استسلام، لا يعترف بالهزيمة، بل تسلح بقوة الإرادة وهزم إعاقته، فهو يمارس حياته اليومية بشكل طبيعى، متزوج من سيدة كفيفة أيضا وله طفل، يعمل فى العزف والتلحين، ودائم الاطلاع على وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" ويقرأ القرأن الكريم بطريقة "برايل".

وقال "بلال محسن" لـ"اليوم السابع": أنا من محافظة الفيوم ولكننى مقيم حاليا بالإسكندرية بعد الزواج من سيدة كفيفة من مواليد الإسكندرية، وأنا عمرى 38 عاما، تخرجت فى كلية التربية الموسيقية جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، مضيفا: "أنا مولود كفيف منذ الصغر ولقد حرص والدى ووالدتى على تنمية مواهبى منذ صغرى بما يتفق مع ظروف الإعاقة البصرية، وكان لنا قدوة فى قصة نجاح الفنان الكبير عمار الشريعى، فتعلمت قراءة النوتة الموسيقية بطريقة بريل إلى أن وصلت لسن 14 عاما، والتحقت بمسابقة أفضل عازف عود تحت سن 14 عاما وحصلت على المركز الأول لأغنية "الليالى" للفنان عبد الحليم حافظ، ثم عملت لفترة بقصور الثقافة بالفيوم، ومنها تعلمت الكثير عن الأغانى القديمة والموشحات والطاطيق .

واستطرد قائلا: "كان نفسى ألتحق بكلية أداب إنجيلزى جامعة القاهرة، ولكن والدى أصر على الالتحاق بكلية فى مجال الموسيقى أملا فى الوصول إلى منصب معيد بالكلية".

وحول بداية ظهور موهبة حب الموسيقى والعزف قال: "حينما كنت صغير أنا وأختى سماح محسن وهى كفيفة أيضا منذ الصغر، أصر والدى على أن تتعلم أختى الفن والموسيقى قراءة النوتة الموسيقية بطريقة برايل، وفى سن 12 عاما جاء مدرس لأختى لدرس البيانو وكنت أراقب وأسجل تلك الدروس الفنية، حتى قررت أن أتعلم أنا أيضا الفن والموسيقى، فتعلمت العزف على العود فى شهر واحد فقط وأول أغنية عزفتها كانت "إنت عمرى".

وحول لقائه مع الفنان عمار الشريعى قال: "التقيت به صدفة عن طريق رئيس القسم، ودخلت منزله رجل عظيم فى كل شىء استمع لى ولأختى سماح، عزفت له لحن "قولى عملك إية قلبى" للفنان عبد الوهاب، فقال لى: "إنت بتفكرنى بشبابى يا بلال، وأنت شبه الخيل بسبب كثرة الجمل الموسيقية لديك وصوتك أحلى من صوتى"، وأثنى على عزفى للعود، وأعطانى عودة الخاص للعزف عليه، واعتبرتها شهادة عظيمة منه.



العزف بمهارة



القراءة بطريقة برايل



القراءة بطريقة برايل



القراءة بطريقة برايل



بلال محسن



بلال مع زوجته وابنه



بلال مع زوجته وابنه