عصابة تكشف كواليس سرقة خزينة شركة في بولاق الدكرور.. السر في الجار الخائن

كتب بهجت أبو ضيف -كريم صبحى

اعترف 3 عاطلين متهمين بسرقة خزينة من شركة في بولاق الدكرور، بارتكاب الواقعة بتحريض من شريكهم الرابع الذي يقيم بالعقار الكائن به مقر الشركة، حيث سلمهم نسخة من مفاتيح العقار لتسهيل دخولهم، وتمكنوا من كسر باب الشركة بواسطة "أجنة" حديدية.

أضاف المتهمون أنهم نقلوا الخزينة بواسطة سيارة مستأجرة، استخدموها في ارتكاب الواقعة، وتمكنوا من كسرها بواسطة "أجنة"، واستولوا على مبلغ مالي، وتخلصوا من الخزينة الفارغة بمنطقة كفر طرمس في بولاق الدكرور، وقسموا المبلغ المالي بينهم، وأضافوا أنهم استولوا أيضا على لاب توب عثروا عليه بالشركة.

وقال اثنان من المتهمين إنهما اشتريا شاشتي عرض، بعد حصولهما على نصيبهما من المبلغ المسروق، وأرشدا عنها، كما أرشدا عن اللاب توب المستولى عليه، وحرر محضر بالواقعة، وجاري اسكمال مناقشة المتهمين، للتوصل لحقيقة ارتكابهم جرائم سرقة أخرى من عدمه.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد تعرض مقر شركة للسرقة على يد مجهولين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين سرقة خزينة وجهاز لاب توب.

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، تورط أحد المقيمين بالعقار، و3 عاطلين آخرين، في ارتكاب السرقة، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.