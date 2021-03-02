طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية وصحو بالإمارات

وكالات

تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، حيث تنشط الرياح السطحية فى السعودية، تتخللها سحب رعدية، بينما يكون صحوا فى الإمارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( الرياض ، الشرقية ، نجران) قد تؤدي الى تدني في مدى الرؤية الأفقية فيما تكون سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة. وجنوبية بوجه عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ليلاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون غائما جزئيا أحياناً مع تشكل ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية.



الكويت

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن الطقس المتوقع سيكون نهارًا معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .